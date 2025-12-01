   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Lista com locais de prova do concurso da Semed Manaus é divulgado; veja

Por Portal Do Holanda

01/12/2025
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM-  Os candidatos inscritos no concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Manaus já podem consultar o local de aplicação das provas. A lista foi divulgada nesta segunda-feira, 1º de dezembro, e está disponível para acesso na página oficial do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame.

A Prefeitura de Manaus alerta sobre a rigidez dos horários de acesso. Os portões das unidades de aplicação serão fechados pontualmente às 8h (turno da manhã) e às 14h30 (turno da tarde), seguindo o horário oficial de Manaus. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento.

O certame oferece um total de 1.500 vagas, sendo 1.000 para provimento imediato e 500 para cadastro de reserva, abrangendo cargos de professores, técnicos administrativos e analistas municipais. Os salários iniciais variam de R$ 2.677,95 a R$ 5.300,57.

A Chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Hellen Souza, reforça a importância da antecedência e atenção às regras: “Verifique seu cartão de confirmação e local de prova, observe o horário de chegada e fechamento dos portões e procure chegar com antecedência. Siga todas as orientações do edital para que sua prova ocorra da melhor forma possível”.

Os candidatos devem comparecer ao local de prova com, no mínimo, 45 minutos de antecedência e munidos de:

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente e de ponta grossa.

Cartão de Confirmação de Inscrição.

Documento de identidade original.

Documentos aceitos e proibições

Serão aceitos documentos de identidade originais com foto, como carteiras expedidas por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, órgãos de fiscalização profissional (OAB, CREA, etc.), passaporte e CNH (com foto). Em caso de perda, furto ou roubo, o candidato deverá apresentar o registro da ocorrência policial emitido há, no máximo, 30 dias, e será submetido a identificação especial.

Atenção: A banca organizadora reitera que não serão aceitos certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista sem foto, cópias (mesmo autenticadas) ou documentos em formato digital, devido à proibição do uso de celulares e aparelhos eletrônicos durante a aplicação.

Mais informações e o cartão de confirmação podem ser obtidos no site www.institutoconsulplan.org.br ou pelo telefone 0800 100 4790.

