Coari (AM) - O representante do movimento LGBTQI Marcos Peres sofreu um atentado enquanto saía do Comício de Keitton Pinheiro no bairro Nazaré Pinheiro. O jovem foi alvejado por um grupo que atirou a esmo no intuito de atingir os apoiadores de Keitton e que fugiram do local.

Vídeo: Líder jovem LGBT que declarou apoio a Keitton é baleado em Coari após comício https://t.co/6qxEVnq9KE pic.twitter.com/gayv2nXrs7 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) November 25, 2021

Conforme testemunhas, os autores dos disparos chegaram próximo do grupo gritando “É um assalto”, e iniciaram os disparos. Durante o comício havia apenas uma viatura à distância, diferente das manifestações do candidato da oposição .

O caso é tido na cidade como um atentado logo após a divulgação da pesquisa que mostra que Keitton aumentou a diferença para o segundo colocado. Moradores da cidade estão na frente do hospital na expectativa de notícias sobre o jovem que tem se destacado na defesa da juventude.

Os médicos trabalham para salvar a vida de Marcos.