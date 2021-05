Liceu de Artes e Ofícios Claudio convoca alunos para rematrícula

Manaus/AM - O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, por meio Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, convoca os alunos para o período de rematrícula ou reativação da matrícula em todas as unidades, capital e interior, até o dia 30 de maio. O processo pode ser realizado por meio dos contatos telefônicos e e-mails de cada unidade.

O aluno pode fazer a rematrícula e também a reativação de matrícula, esta última para aqueles que trancaram o curso e desejam continuar. “Queríamos reforçar com os alunos este período de renovação, pois muitos nos procuram para saber se ainda têm as suas vagas no Liceu. Eles precisam formalizar essa intenção de continuar. Para fazer a sua rematrícula, basta entrar em contato com as nossas unidades, é rápido e simples”, afirma o diretor do Liceu Claudio Santoro, Davi Nunes.

Em Manaus, o Liceu Claudio Santoro tem unidades no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho (Sambódromo) e Centros de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, Padre Pedro Vignola e do Idoso (CECI). No interior, o Liceu conta com unidades em Parintins e no município de Envira.

Em atividade desde 1998, o Liceu oferece um leque extenso de cursos gratuitos, que contribuem para o desenvolvimento técnico-artístico de jovens e crianças do Amazonas, nas áreas de Dança, Música, Artes Visuais e Teatro.