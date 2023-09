Liceu Cláudio Santoro abre vagas para curso de Bioinstrumentos em Manaus

Manaus/AM - O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abre nova turma do Curso de Bioinstrumentos Amazônicos, de forma gratuita. As inscrições acontecem na secretaria da escola, que se localiza no Bloco F do Sambódromo de Manaus, na avenida Pedro Teixeira, bairro Flores, zona centro-sul. Os interessados devem comparecer até esta quarta-feira (6), das 8h às 17h.

Para realizar a matrícula, as pessoas devem comparecer munidas de documentação completa, composta por uma foto 3x4, uma cópia do CIN (antigo RG) ou Certidão de Nascimento, CPF e Comprovante de Residência. No caso de alunos em idade escolar, é necessário apresentar uma cópia da declaração de escolaridade e CIN e CPF do responsável.

O curso, ministrado pelo artista Celdo Braga, visa estimular um processo criativo de confecção de instrumentos musicais de percussão e efeitos sonoros, utilizando organismos naturais, como por exemplo, cuias, sementes, ouriços, entre outros. A implantação do projeto possibilitará preparar os alunos para o mercado artístico do Amazonas, além de oferecer oportunidades de ganhos financeiros com a venda da sua produção.

Ao término do curso será criado um Grupo de Prática de Bioinstrumentos Amazônicos, com a intenção de montar uma miniorquestra composta pelos alunos. Cada integrante tocará os instrumentos confeccionados nas próprias aulas, juntamente com o Grupo Gaponga, referência em biomúsica e no repertório utilizando, exclusivamente, instrumentos musicais produzidos a partir de materiais orgânicos da floresta.

O Curso de Bioinstrumentos é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.