Liceu Claudio Santoro abre rematrícula na capital e interior do Amazonas

As novas vagas serão abertas somente após a finalização da rematrícula, que termina na sexta-feira (11). O ano letivo de 2022 deve ser iniciado no dia 15 de março.

O aluno deverá apresentar os seguintes documentos no ato da renovação presencial: RG do aluno e RG dos pais ou responsáveis legais, para estudantes menores de 18 anos de idade. Crianças e adolescentes deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

O atendimento presencial da capital acontece no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo, no bairro Dom Pedro, de quarta a sexta-feira, das 9h às 16h. Nas unidades de Parintins e Envira, o atendimento presencial acontece também de quarta a sexta, das 9h às 16h. Não há renovação on-line para as unidades do interior.

Na capital, os alunos poderão garantir a renovação pela internet. O link para rematrícula estará disponível na página da Secretaria no Instagram (@culturadoam), a partir das 9h desta quarta-feira. Podem realizar a renovação os alunos matriculados e frequentes nos cursos do ano letivo de 2021.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, inicia, nesta quarta-feira (09), o período de rematrícula dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em todas as unidades, capital e interior. O processo de rematrícula pode ser feito on-line ou presencialmente.

