Leitos de suporte ventilatório pulmonar são aprovados para o Amazonas

A reunião convalidou, por unanimidade, sobre a vacinação do Grupo Prioritário Fase 4, das Forças de Segurança e Salvamento. Durante a reunião foi solicitado o credenciamento de equipes do Programa Mais Médicos, ao Ministério da Saúde, para os municípios de Lábrea e Canutama, e o credenciamento de Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) para Itapiranga.

Manaus/AM - A Comissão Intergestores Bipartite do Amazonas (CIB/AM) aprovou, nesta segunda-feira (29), a habilitação de 30 leitos de suporte ventilatório pulmonar, para atendimento exclusivo dos pacientes da Covid-19, nos municípios de Manicoré, Borba, Humaitá, Nhamundá, Itacoatiara, Eirunepé e Coari, interior do Amazonas. A 258ª reunião Ordinária da Comissão aconteceu por videoconferência.

