Lei sancionada na CMM estabelece multa de mais R$ 6,3 mil por maus-tratos a animais domésticos

Além da multa, o agressor será responsável por custear todas as despesas veterinárias, medicamentos, tratamentos veterinários e hospedagem em clínicas especializadas que forem necessários para a reabilitação do animal.

Os valores arrecadados com as multas serão revertidos em prol do Abrigo Público Municipal ou de qualquer instituição de defesa e proteção animal devidamente regulamentada.

A Lei de Nº 525, sancionada neste dia 12 de dezembro em seu artigo primeiro determina o prazo de cinco anos, a contar da data do delito, para que o autor do crime possa ter novamente a concessão da guarda de um animal doméstico.

