Lei que estabelece fornecimento de peruca às pessoas com alopecia é promulgada no Amazonas

A Lei nº 5.561/2021, que estabelece o fornecimento de peruca às pessoas com alopecia provocada pela aplicação de quimioterapia, foi promulgada nesta semana pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A matéria, de autoria do deputado estadual Wilker Barreto, permitirá a distribuição do acessório pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos pacientes que sofrem com a queda de cabelo durante o tratamento contra o câncer no Amazonas.

Além do fornecimento das perucas, a propositura menciona que as instituições ligadas ao SUS poderão captar doações visando à organização de um banco de perucas para posterior distribuição às pessoas com alopecia. Para Wilker, a lei é um importante passo para melhorar a autoestima de homens e mulheres que enfrentam o processo da quimioterapia.

“Esta lei vai ao encontro da qualidade de vida daquelas pessoas que estão naquele momento de luta pelas suas vidas. A perda de cabelo é um dos efeitos colaterais que impacta na parte psicológica e emocional das pessoas, por isso, o fornecimento da peruca irá garantir a volta da autoestima de homens e mulheres”, afirmou Barreto.