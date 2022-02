Lancha do Samu furtada de porto é recuperada no Amazonas

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (21), uma lancha do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que havia sido furtada do porto do Ceceu, foi recuperada pela Polícia Civil em Santo Antônio do Içá.

A gestora da 53ª DIP, investigadora de polícia Dulce Montefusco, relatou que uma enfermeira do Samu informou aos policiais o desaparecimento da embarcação, durante a madrugada desta segunda.

“Após recebermos a informação do fato criminoso, começamos as diligências e verificamos que a embarcação estaria em uma comunidade no município de Tonantins (a 865 quilômetros da capital). Ao chegarmos no local, populares relataram que a lancha estava à deriva no rio, sendo assim, eles a resgataram e a atracaram no porto de Tonantins, até a chegada das autoridades”, detalhou Dulce Motenfusco.

Ainda conforme a gestora, a suspeita é de que os infratores não conseguiram manejar a lancha, devido a sua mecânica e nem mesmo retirar o motor da mesma, resolvendo assim, deixá-la no rio.

Procedimentos – A lancha foi levada à 53ª DIP e as circunstâncias do furto estão sendo investigadas.