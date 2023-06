Lancha do Idam é furtada no interior do Amazonas

O caso está sendo investigado e as imagens das câmeras de vigilância do Idam devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens invadiram o estacionamento do órgão e levaram a lancha acoplada em um carro utilizado pelos criminosos. Em seguida, eles abandonaram a embarcação sem o motor em um terreno baldio.

Manaus/AM - Uma lancha do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) foi furtada, na madrugada desta quarta-feira (14), no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

