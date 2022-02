Lábrea é contemplada com projeto inédito de regularização de imóveis

As expedições de títulos estão sendo feitas com fundamento na Lei Federal nº 13.465, de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana.

Ao contabilizar o início de processos para expedição de 108 registros de imóveis em quatro núcleos urbanos da cidade de Lábrea (a 701 quilômetros de Manaus), o Cartório Extrajudicial do município, em parceria com a prefeitura local, anuncia que até o final do ano, a meta é expedir pelo menos mil títulos de legitimação fundiária.

