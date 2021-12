Keitton vota e pede para que a vontade de Coari seja respeitada

“Estou sereno, grato pela forma como Coari abraçou nossa campanha entendendo que o que está em jogo é uma tentativa criminosa de tomar o poder a todo o custo. Coari é dos coarienses. Sou coariense e enquanto Deus me der vida, estarei protegendo nossa cidade desses ataques”, disse o candidato que é líder em todas as pesquisas e deve ser eleito no final da votação.

Coari (AM) - Acompanhado do ex-prefeito Adail Filho, o vice Edilson Lima, da esposa Danielle Queiroz e da filha Pérola, o líder nas pesquisas Keitton Pinheiro (Progressistas) confirmou seu voto na manhã deste domingo, na Escola Presidente Kenedy. Keitton escolheu votar às 11h em referência ao seu número de campanha.

