Keitton Pinheiro entrega ajuda humanitária em Coari

O município também contou com o importante apoio dos governos estadual e federal, em decorrência do decreto de situação de emergência, bem como do estado de calamidade pública.

Em uma demonstração marcante de solidariedade e liderança, o prefeito de Coari, Keitton Pinheiro, coordenou a conclusão da ação humanitária focada em auxiliar comunidades afetadas pela estiagem. As últimas entregas de cestas básicas, itens de higienes e água potável foram feitas nesta semana na região do Baixo, Médio e Alto Solimões. A iniciativa foi resultado de uma mobilização intensiva que durou dois meses e beneficiou 6.200 famílias.

