Keitton Pinheiro é eleito novo prefeito de Coari com 53,24% dos votos

Manaus/AM – Keitton Pinheiro, do PP, foi eleito o novo prefeito de Coari com 53,24% dos votos. As últimas apurações das eleições suplementares ocorreram agora a noite.

Pinheiro totalizou 17.765 dos votos, já o segundo lugar ficou com Robson Tiradentes que teve 35% dos votos (11.680 votos), seguido de Ze Henrique com 11,31% (3.774 votos) e Mil Mitouso com 0.44% (148 votos).

Ele toma posse em 1º de janeiro de 2022 e terá como vice Edilson Lima. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 33 mil eleitores compareceram às urnas. O número de abstenção foi de 10.090.