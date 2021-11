MANAUS/AM - Após ser confirmado candidato a prefeito na maior convenção realizada em Coari, Keitton Pinheiro (Progressistas) concluiu nesta segunda-feira (1) seu registro de candidatura. Keitton e seu vice Edilson Lima são os primeiros a realizar o registro completo.

Keitton Pinheiro conclui registro de candidatura e é o primeiro a apresentar plano de governo pic.twitter.com/D2E3qBB8B7 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 1, 2021

“A campanha é uma prévia do que será a gestão. Na Convenção ficou claro que o povo de Coari está do nosso lado e não vai permitir que aventureiros voltem a destruir nossa cidade. E agora, no registro, fica claro quem tem capacidade de organização, planejamento e tem propostas para Coari. Junto com o registro vai nosso plano de governo, concentrado em inovação, cuidado com o povo e pleno desenvolvimento”, declarou Keitton.

Keitton registrou em suas redes sociais o momento em que enviou todos os documentos para a Justiça Eleitoral. “Nasci em Coari. Cresci e estudei nesta cidade. Minha candidatura é do povo, não uma união de interesses de gente estranha e forasteira. E por ser daqui, tenho a responsabilidade de fazer uma grande gestão. E assim será com as bênçãos de Deus e a união dos coarienses”, concluiu.

Com o registro, Keitton passa a aguardar a homologação da candidatura com a emissão do CNPJ de campanha.

A partir do dia 6 a campanha toma as ruas. A data da eleição está marcada para o dia 5 de dezembro. Até o fechamento desta matéria apenas Keitton conseguiu concluir seu registro.