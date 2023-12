Keitton entrega cestas básicas em ação solidária de Natal em Coari

Manaus/AM - O prefeito de Coari, Keitton Pinheiro, na companhia de autoridades locais, entregou três mil cestas básicas às famílias acompanhadas pelos programas e unidades da rede socioassistencial do município. A ação aconteceu nesta quinta-feira (21), no Ginásio Geraldo Granjeiro, como parte do Projeto Natal Solidário, promovido pela prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e de Governo.

Ao participar ativamente do evento, Keitton Pinheiro destacou a importância da solidariedade em momentos desafiadores e a responsabilidade do governo em garantir o bem-estar da população.

“Hoje é um dia especial para nós, pois, mais uma vez, estamos unindo esforços para proporcionar um Natal mais digno às famílias de Coari. A distribuição dessas cestas básicas é apenas um gesto do nosso comprometimento em cuidar daqueles que mais precisam, principalmente depois de tudo que passamos este ano com a grave estiagem e as queimadas”, ressaltou.

O prefeito também aproveitou para agradecer a todos os envolvidos e reforçou o compromisso contínuo com o bem-estar dos cidadãos coarienses. “Sou muito grato a Deus pelos secretários, funcionários e a Câmara Municipal pela união que vem transformando vidas em nossa querida cidade”, pontuou.

Uma das beneficiadas pela ação, Jeane Campos de Azevedo, expressou sua gratidão e alívio ao receber a cesta básica. “Estou muito feliz porque não tinha muita coisa em casa para esse fim de ano. Essa ajuda da prefeitura veio em boa hora e vai fazer toda a diferença na nossa ceia de Natal”, disse.

A dona de casa Oselita Pinto Tananta foi outra que compartilhou a importância desse gesto solidário. “Tô muito feliz porque em mais um final de ano a gente está sendo ajudada pelo prefeito Keitton Pinheiro. Eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e segundo, a ele por estar aqui recebendo essa cesta”, enfatizou.

Além do prefeito Keitton Pinheiro, estiveram presentes no evento, a primeira-dama Danielle Batista, o vice-prefeito Edilson Lima, vereadores, secretários municipais, servidores das pastas envolvidas na ação e as famílias beneficiadas com a cesta básica contendo diversos itens alimentícios e um frango congelado.

Com informações da assessoria