Karú Carvalho e Sérgio Mendes anunciam candidatura à presidência do Boi Caprichoso

Karú Carvalho anunciou, neste sábado (19), a candidatura à presidente do Boi Caprichoso e o vice na chapa é Sérgio Mendes. A eleição ocorre no dia 3 de setembro deste ano.

Karú Carvalho é artista plástico e atual vice-presidente do boi negro de Parintins. Ele é graduado em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas. Carvalho já atuou em várias diretorias e também executou e executa grandes obras artísticas em Manaus, na época do Carnaval, Festival de Parintins, Copa do Mundo, Natal e Ano Novo.

Já Sérgio Mendes, é empresário, já foi Diretor de Eventos do Caprichoso, Gazumbá, Marujeiro, Diretor de Cênica, Diretor da Raça Azul e hoje é dedicado ao Item 19 – Galera, onde permanece com muito orgulho.

Eleição

A eleição para a nova presidência do Boi Caprichoso ocorre no dia 3 de setembro, em Parintins e Manaus, com a votação por meio de urna eletrônica no horário das 8h às 17h. O futuro presidente do Bumbá assume o Boi para o triênio 2024/2025/2026.