Justiça suspende reajuste dos salários de vereadores no Amazonas

A medida foi tomada após o Ministério Público do Amazonas (MPAM) constatar que houve aumento do salário dos vereadores de Tapauá mesmo após decisão liminar proferida anteriormente. Naquela oportunidade, obteve-se a concessão de liminar que impôs a suspensão dos pagamentos que haviam sido aprovados na Lei Municipal 330, em 2020, e em uma Resolução também de 2020. Logo em seguida, a mesa diretora da Câmara Municipal apresentou outro projeto de lei que estabelecia aumento do subsídio para o período de 2022-2024, sendo este aprovado pelos vereadores. O aumento foi implementado a partir de maio de 2022.

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas suspendeu, em decisão liminar, o reajuste salarial dos vereadores do município de Tapauá, que havia sido autorizado por lei sancionada em 2022. A decisão atende pedido da Promotoria de Justiça de Tapauá.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.