Justiça suspende leilão do galpão do Caprichoso

Manaus/AM - A Justiça suspendeu nesta quinta-feira (24) o leilão judicial do galpão de alegorias do Boi Caprichoso. A decisão foi assinada pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, Mateus Guedes Rios.

Uma dívida do Bumbá referente aos anos de 2009 e 2010 da compra de camisas estampadas teve 70% do valor pago, porém a informação não foi citada no processo por parte da credora, o que levou a decisão da Justiça.

O magistrado teve como embasamento a falta de informações da parte credora que sequer apresentou no processo o valor do débito cobrado. A decisão reconheceu a impossibilidade de se levar a leilão o imóvel do Caprichoso, na medida em que a parte credora sequer apresentou nos autos o valor do suposto débito que alega existir, inclusive, sem que tenha efetuado qualquer tipo de abatimentos quanto aos valores e ingressos que já recebeu anteriormente.

Diante das observações, o magistrado anunciou a suspensão do leilão. “Pelas razões expostas, exercendo o juízo de retratação oportunizado no art. 1.018, § 1º, do código de processo civil, RETRATO, em parte, a decisão interlocutória de fls. 435/439, ao passo que: I) SUSPENDO a realização do leilão judicial anteriormente determinado (fl. 439), o que não impedirá o praceamento do bem em momento oportuno”.