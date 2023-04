Justiça pode anular casamento de prefeito com adolescente de 16 anos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pode anular o casamento do prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini com Kauane Rode Camargo, de 16 anos, por causa de uma possível infração de celebrante do matrimônio.

Oficial de justiça há 40 anos, a vice-prefeita de Araucária, Hilda Lukalski, firmou a união do casal. Entretanto, ela formalizou afastamento das atividades cartorárias de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, ou seja, ela não poderia estar realizando uniões matrimoniais, conforme o CNJ.

Nesta quinta-feira (27), o corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, determinou a apuração dos cargos de Hilda, já que ela está ocupando cargo eletivo e as atividades cartoriais ao mesmo tempo.

No dia 12 de abril, o prefeito e a adolescente tiveram a liberação da lei para casar, e no dia seguinte, a sogra dele foi nomeada secretária de Cultura e Turismo. No dia 26 de abril, a mãe e a tia da adolescente foram exoneradas após o caso vir à tona.