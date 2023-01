Justiça mantém vitória de Daniel Lima em eleição para presidente do Sinpol-AM

Jaime havia sido eleito em pleito realizado no dia 30 de novembro de 2022, mas o resultado foi anulado pela Justiça por conta de sua chapa ter participantes de outras categorias sem ligação com o Sinpol.

Daniel venceu o preito tendo recebido 359 votos. A eleição para presidente do Sinpol está sendo marcada por disputas judiciais com o ex-presidente da instituição, Jaime Lopes.

Com a suspensão, fica valendo o resultado da eleição realizada no dia 19 de dezembro de 2022, que teve como vencedor o investigador Daniel Lima.

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas decidiu suspender decisão anulava o resultado da última eleição para presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas (Sinpol-AM). A decisão foi tomada pela desembargadora plantonista Vânia Marques Marinho, nessa terça-feira (3).

