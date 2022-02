Justiça do Trabalho da 11ª Região fará 10 leilões em 2022; Confira datas

Manaus/AM - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima) divulga as datas dos leilões de bens móveis e imóveis e mantém a modalidade virtual. Os valores arrecadados nos leilões serão utilizados para o pagamento de créditos trabalhistas já sentenciados pela Justiça do Trabalho no Amazonas e Roraima.

Os primeiros leilões acontecerão em março: os bens imóveis serão leiloados dia 21 e os bens móveis dia 28. O calendário completo dos leilões de 2022 foi divulgado pela Seção de Hastas Públicas (SHP), vinculada ao Núcleo de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária (NAE-CJ).

A manutenção da modalidade virtual considera a necessidade de prosseguimento da prestação jurisdicional, obedecendo às recomendações de isolamento social em virtude da pandemia da Covid-19, evitando aglomerações de pessoas e a disseminação do novo coronavírus. Os leilões serão realizados no endereço eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, pelo leiloeiro oficial do TRT-11 Wesley da Silva Ramos.

Datas

Durante o ano serão realizados 10 leilões: em março (21 e 28), em maio (23 e 30), em julho (18 e 25), em setembro (data a definir), e em novembro (21 e 28). Em cada mês, ocorrerão dois leilões, um para bens móveis e outro para bens imóveis.

O leilão público é um dos recursos judiciais que visa garantir a quitação de dívidas trabalhistas referentes a processos em execução, ou seja, quando já houve a condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial.