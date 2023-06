Justiça determina que Samel forneça medicamento à base de canabidiol no Amazonas

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas manteve decisão cautelar e a Samel deverá fornecer medicamento canabidiol 20 mg/ml ao paciente, que, ante recomendação médica, precisou iniciar um tratamento, buscando o auxílio da justiça ante a recusa da Samel no fornecimento do produto. Foi Relator Domingos Jorge Chalub, Desembargador do TJAM.

