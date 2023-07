Justiça desfaz multa por ‘gato’ de água e condena Águas de Manaus

Uma Notificação de Infração de Ligação de Água- NILA- emitida pela Águas de Manaus na qual a concessionária comunicou à usuária que foi constatado um desvio do produto foi anulado pela Juíza Naira Neila Batista de Oliveira, da 13º Vara Cível. Com a anulação da notificação, também restou sem validade a multa cobrada pela concessionária da usuária no valor de R$ 8 mil. Leia mais em Amazonas Direito.

