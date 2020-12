Justiça decreta prisão de suspeitos no ataque à delegacia do Amazonas

Manaus/AM - A justiça decretou a prisão de 13 pessoas envolvidas na depredação da delegacia do município de Barreirinha, interior do Amazonas, que ocorreu neste domingo (20), após a prisão do suspeito de ter matado e estuprado uma criança de apenas 2 anos.

A delegacia do município foi destruída e duas viaturas da polícia foram incendiados durante o ataque da população revoltada com o crime. Além disso, duas pessoas morreram, e outras três seguem internadas no hospital da cidade. O suspeito, que é padrasto da vítima, e todos os envolvidos neste caso foram transferidos para a Unidade Prisional de Parintins.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) enviou reforço policial ao município de Barreirinha e a delegacia deve funcionar no Fórum de Justiça do município.