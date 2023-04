Justiça concede liberdade a suspeito de assassinar servidora do TRT em Manaus

A Justiça do Amazonas concedeu na tarde desta segunda-feira (3), por meio de Habeas Corpus, liberdade a Caio Claudino de Souza, suspeito de matar a servidora do Tribunal Regional do Trabalho Silvanilde Ferreira.

A decisão foi proferida pela desembargadora Mirza Telma, que condicionou a liberdade de Caio ao cumprimento de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e de não poder sair de Manaus sem a autorização da Justiça.

Silvanilde foi assassinada no dia 21 de maio do ano passado, dentro do próprio apartamento, localizado em uma área nobre de Manaus. Caio Claudino foi preso no dia 31, dez dias depois. Caso Claudino descumpra algum dos itens, poderá voltar à cadeia.

