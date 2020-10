Justiça bloqueia bens de ex-secretária da Seinfra

Manaus/AM - A engenheira Waldívia Alencar, ex-secretária da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), teve seu patrimônio bloqueado pela Justiça, no total de R$ 1,9 milhão.

De acordo com a decisão do juiz Leoney Figliuolo Harraquian, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Manaus, o bloqueio foi em razão de superfaturamento em contrato firmado entre a Seinfra e a empresa Architec Consultoria e Planejamento Ltda, para serviços do Igarapé da Sharp, no bairro Armando Mendes.

A empresária Samira Casto Hatem e os engenheiros Edmilson Francisco Urtiga, Wissler Botelho Barroso, Emerson Redig de Oliveira e Orfélia da Costa Dantas também tiveram seus bens bloqueados, pelos mesmos motivos da ex-secretária.