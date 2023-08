Juízo de Codajás determina que Amazonas Energia forneça serviço de qualidade

O juiz de Direito André Luiz Muquy, que está respondendo cumulativamente pela Comarca de Codajás, no Amazonas, deferiu no último dia 29/08 tutela de urgência antecipada e determinou que a concessionária de serviço público Amazonas Energia passe a fornecer serviço de energia elétrica no município de forma adequada, eficiente e contínua. Leia mais em Amazonas Direito.

