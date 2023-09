Juiz manda Estado promover policiais civis a pedido de sindicato no Amazonas

Manaus/AM - Por entender que a progressão funcional é um instrumento à disposição da Administração Pública que deva ser usado para que a carreira do servidor não reste imobilizada e sirva de motivação para o trabalho, o juiz Ronnie Frank Torres Stone, da 1ª Vara da Fazenda Pública, confirmou, por meio de sentença, liminar que fora lançada em outubro do ano passado e que determinou ao Estado do Amazonas que adote providências para concretizar o processo de promoção de funcionários da Polícia Civil, representados pelo Sinpol/AM. Leia mais em Amazonas Direito.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.