Juiz Henrique Veiga Lima é eleito novo desembargador do TJAM

Manaus/AM - O juiz de Direito Henrique Veiga Lima foi eleito, nesta sexta-feira (16), novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), pelo critério de antiguidade. Ele ingressará na vaga deixada pelo desembargador João Mauro Bessa, que se aposentou no final de novembro.

A promoção foi o primeiro item apreciado na sessão, apresentado pelo presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, com dois nomes inscritos (Henrique Veiga Lima e Rosselberto Himenes) e a indicação de aclamação do juiz Henrique Veiga, por atender ao critério de antiguidade, o que foi aceito pelos demais membros presentes.

Em sua fala, o juiz Henrique Veiga fez sua saudação e falou que chega ao posto com muita satisfação, lembrando alguns momentos de sua história de vida, como a preparação para o ingresso na magistratura.

"Comecei a me preparar depois de ter encontrado o Thury (Aristóteles Lima Thury, desembargador que faleceu em 2021) na Avenida Eduardo Ribeiro, e ele me aconselhou que fizesse o concurso. Aí eu me afastei de tudo, inclusive de atividades remuneradas que eu tinha e fui para a clausura, para trabalhar em prol dessa causa: o foco, o objetivo, era o concurso”, disse o juiz, seguindo com detalhes da aprovação, posse e percalços pelos rios do Amazonas durante sua trajetória. “O dia de glória é chegado”, disse o magistrado, lembrando trecho da Marselhesa (Hino Nacional da França) e de mensagem que ficou do tempo em que trabalhou em uma empresa daquele país.

Posse

A solenidade de posse já está marcada: segunda-feira, dia 19 de dezembro, às 10h, no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, 2.º andar, prédio anexo ao Edifício-Sede da Corte amazonense, no bairro do Aleixo, zona Centro-Sul.