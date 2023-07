Juiz Gildo Alves é eleito presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas

Manaus/AM - O juiz Gildo Alves de Carvalho Filho, titular da 8.ª Vara de Família da Comarca de Manaus e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluçes de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), foi eleito nesta sexta-feira (7), presidente da Associação de Magistrados do Amazonas (Amazon) para o biênio 2023-2025, com um total de 148 votos.

A eleição foi realizada presencialmente no auditório do Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcelos, localizado no bairro Aleixo, zona Centro-Sul e de forma virtual e por correspondência durante a semana.

A posse do novo presidente e dos seus quatro vices, Desembargador Délcio Luis Santos, juiz Luís Márcio Nascimento Albuquerque, juiz Divaldo Martins da Costa, e juíza Naia Moreira Yamamura, está marcada para o dia 4 de agosto de 2023, em local ainda a ser definido pelos novos dirigentes.

Gildo Alves é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (1988); com mestrado em Mediação e Negociação, Universidade de Kurt Bosch, IUKB - Suíça (2014); É mediador Judicial, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça e Formador em Mediação - ENFAM.

O novo presidente é Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas; Juiz de Direito desde o ano de 1995; Juiz Titular da 8ª. Vara de Família e Sucessões da Comarca de Manaus-AM; Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família (desde a implantação em novembro de 2004); Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Polo Avançado (desde a implantação em setembro de 2008); Juiz Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC/TJAM; Presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM); Membro da Comissão de Estruturação do Programa de Formação de Mediadores – IBDFAM (desde 2011); Professor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM) e Presidente do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação – FONAMEC (biênio 2022/2024).

Conforme a composição da nova diretoria da Amazon, os secretários são: Juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira e Juíza Lúcia Maria Corrêa Viana; os tesoureiros Juiz Antônio Itamar de S. Gonzaga; Juiz Julião Lemos Sobral Júnior e Juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota.

No conselho consultivo: Juiz Luis Cláudio Cabral Chaves; Juiz André Luiz Nogueira Borges de Campos; Juiz Eliezer Fernandes Júnior; Juiz Gonçalo Brandão de Souza; Juiz Fábio Lopes Alfaia; Juiz Carlos Henrique Jardim da Silva e Juiz Rosberg de Souza Crozara; os suplentes: Juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos e Juiz Odílio Pereira Costa Neto.

No conselho fiscal: Juiz Rogério José da Costa Vieira; Juíza Alessandra C. R. C. Gondim M. de Matos e Juíza Danielle Monteiro Fernandes Augusto; e a suplente Juíza Clarissa Ribeiro Lino.

Com informações do TJAM.