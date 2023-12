Juiz é afastado do cargo após conceder prisão domiciliar a traficante no Amazonas

Manaus/AM - O juiz Alex Jesus de Souza, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), foi afastado do cargo após substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar do narcotraficante Alex da Silva Viana, conhecido como Alex Colombiano.

De acordo com o TJAM, o magistrado, que é plantonista da Comarca do município de Tefé, no interior do Estado, não tem competência para tomar esta decisão. Ao receber o pedido da defesa do narcotraficante, o juiz Alex Jesus deveria remeter a decisão ao desembargador plantonista.

A decisão pelo afastamento do juiz foi tomada pelo desembargador Jomar Fernandes e referendada pelo Tribunal Pleno, de forma unânime, nesta terça-feira (12).

Além disso, o TJAM instaurou um procedimento para analisar a conduta do juiz Alex Jesus.