Jovem perde controle da moto, bate em muro e morre em Manaus

Manaus/AM - Gabriel dos Anjos Delfina, 25 anos, morreu nesta terça-feira (08) após perder o controle da moto e bater contra um muro, na Rua São Estavão, bairro Monte Pascoal, zona Norte da capital.

Conforme informações da PM, o jovem estava andando de motocicleta com alguns amigos e teria ficado nervoso ao ver uma viatura da polícia. Ao tentar fugir, a vítima fez a curva na via em alta velocidade e perdeu o controle da moto e acabou batendo contra o muro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que Gabriel quebrou a cabeça com o impacto do acidente. Ele estava sem capacete. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.