Jovem morre após mergulhar em rio no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 19 anos morreu afogado, neste domingo (16), após mergulhar em um rio, no município do Careiro da Várzea, interior do Amazonas.

A vítima foi tomar banho no rio após almoçar em uma comunidade, mas acabou se afogando. As pessoas que estavam no local o socorreram e ainda tentaram reanimá-lo, mas não obtiveram sucesso.

O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) em Manaus.