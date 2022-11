Jovem fica preso nas ferragens após acidente entre carros na AM-010

No local, ainda houve agressão entre amigos e parentes dos envolvidos no acidente e a polícia precisou intervir.

Com o choque, um dos passageiros acabou ficando preso no banco de trás da picape e o veículo precisou ser serrado para que os bombeiros pudessem removê-lo. Felizmente, ele não sofreu ferimentos graves.

Testemunhas contaram que o carro, modelo Jeep, trafegava no sentido Manaus, quando uma S10 entrou na via em alta velocidade e foi atingida na lateral.

