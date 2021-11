Jovem e bebê desaparecem misteriosamente a caminho de porto no Amazonas

Desde então, a família não conseguiu mais contato com a jovem. Se você a viu ou sabe onde ela possa estar com a filha, pode entrar em contato através do número 99134-2862, ou ligar para a Polícia Militar.

Antes, Nadiane chegou a fazer uma ligação para o pai, para pedir que ele aguardasse no porto de Urucurituba. O homem e o filho foram para o ponto de encontro para aguardá-la, mas no momento em que o barco atracou, a mulher e a criança não estavam nele.

Manaus/AM - Uma jovem identificada como Nadiane Costa Alves, 20, e a bebê dela, de apenas 6 meses, estão desaparecidas desde a manhã de quarta-feira (10), quando deixaram a casa de parentes em Itacoatiara para o porto da cidade, onde iriam embarcar rumo ao município de Urucurituba, onde mora no interior do Amazonas.

