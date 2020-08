Jovem desaparece após receber salário em Manaus; família pede ajuda

Manaus/AM - Familiares de Bruno Marques Ramos, 20, estão em busca de informações sobre o paradeiro do jovem. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira (21), por volta das 16h, na avenida Ephigênio Salles, bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Especializada por Erivaldo Vinhort Ramos, pai do desaparecido, o filho é ajudante de pedreiro e saiu do trabalho, no endereço mencionado, após receber o salário. Desde então, não foi mais visto.

Segundo o noticiante, o desaparecido é dependente químico e já recebeu ameaças de traficantes de drogas. No dia que desapareceu, o jovem trajava uma bermuda cinza com listras pretas e um chinelo branco da marca havaianas. Ainda de acordo com o genitor, o filho possui duas tatuagens, uma de peixe, da espécie carpa, na região das costas, e outra de um rosto feminino no antebraço esquerdo.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Bruno Marques Ramos, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelo número (92) 99464-4469.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.