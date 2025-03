Jovem atingida por árvore durante temporal em Tefé morre no hospital

A vítima estava em uma moto com o marido, Samuel Cavalcante, e o filho pequeno, quando uma ventania intensa fez com que a árvore tombasse sobre o veículo no momento em que eles passavam.

Manaus/AM - Noêmi Dantas, 18, que foi atingida por uma árvore que caiu na estrada do aeroporto de Tefé, na tarde dessa quinta-feira (6), não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.