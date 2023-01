José Aldo teve viagens a Brasília bancadas pelo governo Bolsonaro

Manaus/AM - O amazonense e ex-lutador do MMA José Aldo teve viagens em 2020 e 2021 à Brasília bancadas durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma delas foi marcada com urgência pelo próprio gabinete do ex-presidente com diárias de R$ 845,50. As informações foram divulgadas pelo site UOL, nesta quinta-feira (05).

Além disso, Aldo teve as passagens para eventos no Rio de Janeiro e Brasília pagas pela Secretaria Especial do Esporte, custando ao todo R$ 6.008.

O ex-lutador também fechou um convênio no valor de quase R$ 200 mil firmado com o governo de Bolsonaro destinado ao Instituto José Aldo de Jiu-Jitsu, no dia 05 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições de 2022, é o que aponta as informações disponíveis no Portal da Transparência.

O repasse, em parcela única, prevê a realização da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. No entanto, o pagamento à ONG do amazonense não foi efetuado por não apresentar uma conta bancária regularizada.