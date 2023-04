Jornalista Humberto Amorim é homenageado em evento no CMA em Manaus

Manaus / AM - O Comando Militar da Amazônia (CMA) comemora hoje, 19 de abril, o Dia do Exército. A cerimônia destaca os 376 anos de existência do Exército Brasileiro concedendo a Medalha Exército Brasileiro e o Diploma de Colaborador Emérito a militares, instituições e personalidades civis que se destacaram em serviços prestados à Amazônia Ocidental. Entre os homenageados, está o jornalista Humberto Amorim.

A cerimônia aconteceu no Quartel-General do CMA, onde o jornalista e outras personalidades do Estado foram agraciados com a Medalha do Exército Brasileiro. O governador Wilson Lima e o Prefeito David Almeida não puderam comparecer, mas enviaram representantes ao evento.

O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril, data que remete à Batalha dos Guararapes, confronto armado contra a dominação holandesa, que completa 376 anos em 2023. Nessa comemoração ressalta-se o lema ‘Braço Forte, Mão Amiga’, evidenciado na atuação do Exército Brasileiro em todo o território nacional, na defesa da Pátria e no auxílio à população.