Ex-jogador do Iranduba é preso suspeito de fraudar resultados do Campeonato Amazonense

Manaus/AM - O ex-zagueiro do Iranduba, Léo Rito, foi preso, neste domingo (14), em Roraima, por suspeita de envolvimento em uma esquema de manipulação dos resultados no Campeonato Amazonense deste ano.

A prisão ocorreu durante a operação 'Handicap', deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) com o apoio do GAECO do Ministério Público de Roraima, que investiga a existência de uma organização criminosa para manipular resultados de jogos do Campeonato Amazonense de Futebol, alavancar ganhos em sites de apostas esportivas e lavagem de dinheiro.

Segundo o MPAM, "os alvos das investigações são atletas, empresários e integrantes da comissão técnica que atuaram em um clube de futebol que disputou o campeonato amazonense de 2023 e que desde o mês de março deste ano disputavam o campeonato roraimense por uma equipe local".

Ao todo, foram cumpridos 02 (dois) mandados de prisão temporária e 09 (nove) mandados de busca e apreensão na cidade de Boa Vista.