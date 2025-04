João Paulo Faria e Prince do Boi se apresentam no Mirante Lúcia Almeida neste sábado

Manaus/AM - O Mirante Lúcia Almeida, um dos cartões-postais de Manaus, será palco de mais uma edição do projeto #Toadas neste sábado (12), a partir das 13h. O evento, que chega à sua terceira edição na temporada 2025, promete agitar o público com um time de estrelas dos bois Garantido e Caprichoso. A entrada é franca, proporcionando aos manauaras e visitantes a oportunidade de vivenciar a energia contagiante do Festival de Parintins sem sair da capital.

A programação musical terá início com o som inconfundível de Jonaci do Sax, seguido por apresentações de Júlio Persil, Márcia Novo, Márcio do Boi e Luciano Araújo, aquecendo o público para os momentos mais aguardados. Às 15h, o Amo do Boi Garantido, João Paulo Faria, bicampeão do Festival de Parintins desde que assumiu o item em 2020, subirá ao palco para defender as toadas do boi da estrela. Em seguida, às 15h30, a banda Canto da Mata, conhecida por sua inovação ao incorporar teclado e violão ao ritmo do Boi Bumbá, promete embalar a plateia com seu estilo único.

O ponto alto da tarde será o aguardado "duelo de vozes" às 16h15, que reunirá duas grandes damas do Festival: Márcia Siqueira, representando o Garantido, e Mara Lima, defendendo o Caprichoso. O encerramento da festa, às 17h, ficará por conta de Bruno Costa, talentoso cantor e compositor do Garantido, e Prince do Boi, experiente intérprete das toadas do Caprichoso com 19 anos de carreira. O #Toadas, criado em 2016, chega à sua 9ª temporada consolidado como um sucesso de público e já integra o calendário oficial de eventos de Manaus, conforme destacou o prefeito David Almeida em edição anterior.