Manaus/AM - Jerry Smith se explicou aos fãs de Manacapuru, no Amazonas, após não comparecer ao show que faria no aniversário do município na sexta-feira (15).

Jerry Smith explica porque não fez show no Amazonas e mostra que estava esperando no palco



A atração nacional estava marcada para começar por volta da meia-noite. Segundo o cantor, a culpa foi da produção do evento que deveria ter deixado o palco pronto para recebê-lo em um determinado horário, mas não cumpriu o combinado. Com o atraso, Jerry não pode se apresentar já que já tinha outro compromisso em seguida.

“Família, quero passar a visão do que aconteceu de fato. Tava tudo certo da nossa parte, a gente chegou uma hora antes da apresentação no local do evento. Nossa apresentação estava marcada para às 23:30, com aproximadamente 1h30 de show. Com tudo cronometrado certinho porque a gente tinha um voo às 3h00 e a gente não poderia perder esse show porque acabaria atrapalhando porque eu [tinha] dois shows para fazer no estado do Paraná.”, começou.

“O que aconteceu foi que deu o horário combinado, o palco não foi liberado. A gente tentou fazer o máximo pro palco ser liberado para nossa apresentação. Foi passando o tempo, passando o tempo e nosso produtor explicando [para a organização] que não poderia perder o tempo do show. Era 00h30 e o palco estava ocupado ainda, certo? Foi o momento que a gente resolveu passar no hotel e pegar nossas coisas pra ir pro aeroporto e a gente não perder o voo.”, explicou Jerry.

O cantor ainda provou com um vídeo que estava esperando a sua vez no palco com o horário já bem atrasado do combinado. Jerry Smith finalizou afirmando que espera que os fãs não fiquem chateados com ele.