Japurá recebe investimento de quase R$ 2 milhões em obras

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quinta-feira (12), que o Estado vai investir R$ 1.938.740,82 nas obras de recuperação da orla de Japurá, prejudicada por erosões causadas pelos períodos chuvosos. Os serviços serão executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). As ações em Japurá incluem outras obras em andamento, além da revitalização de escolas estaduais.

Por meio da Seinfra, outras duas obras estão sendo realizada no município. Uma delas, referente ao convênio nº 0001/2019, conta com investimento de R$ 2.336.397,00 para execução de serviços de recuperação de calçadas, meio-fio, estradas, rodovias e vicinais na sede do município. A obra apresenta o percentual de 82% de execução e inclui, ainda, serviços de limpeza, regularização, drenagem e pavimentação rígida em concreto em 9,68 quilômetros da malha viária, atendendo 10 vias da cidade.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto retomou as ações de revitalização em quatro escolas estaduais de Japurá. Os serviços haviam sido interrompidos devido à pandemia de Covid-19. As escolas Doróthea de Souza Braga; Raimundo Roberto; Castelo Branco (ZR); e Duque de Caxias, situada em área de fronteira, já receberam serviços de manutenção básica e continuarão passando por melhorias até 2021.

As unidades educacionais receberão, também, serviços referentes aos protocolos de saúde para o retorno seguro das aulas presenciais, incluindo a instalação de pias, manutenção elétrica, hidráulica e hidrossanitária.