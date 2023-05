Japão oferece bolsa de estudos para pesquisa com vagas no Amazonas

Manaus/AM - O consulado-geral do Japão em Manaus está com inscrições abertas para bolsa de estudo na categoria pesquisa para residentes e domiciliados nos estados de Acre (AC), Amazonas (AM), Rondônia (RO) e Roraima (RR). As inscrições ocorrem até 02 de junho de 2023.

Acesse o edital do consulado-geral: https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/11_000001_00982.html

A bolsa de estudo é destinada a realização de pesquisas em universidades japonesas, oferecendo aos bolsistas a oportunidade de cursar o mestrado e/ou doutorado, caso venham a serem aprovados no exame de admissão na universidade japonesa.

Além disso, a bolsa também inclui curso de língua japonesa nos seis primeiros meses do programa.

Dentre os pré-requisitos para concorrer, o candidato deve ter nacionalidade brasileira, possuir ensino superior completo ou apto para formar até junho de 2024, idade até 34 anos em 01/04/2024 (nascidos após 02/04/1989), conhecimento avançado em língua inglesa ou japonesa.

Obs: excluem-se aqueles que possuem: a) dupla nacionalidade japonesa; b) acúmulo de bolsas de estudos de outras instituições enquanto pleitearem a bolsa MEXT e; iii) militares da ativa.

Mais informações através do e-mail: [email protected] ou pelos telefones do Consulado-Geral do Japão em Manaus (92) 3232-2000 e (92)3232-6073.

*Com informações da assessoria