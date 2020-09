Jacaré de 3 metros é encontrado às margens da Praia do Açutuba no Amazonas

Manaus/AM - Um jacaré de aproximadamente 3 metros de cumprimento foi encontrado às margens da Praia do Açutuba, no município de Iranduba, nesse domingo (6). O local é um dos pontos turísticos mais visitados do estado.

O animal já estava morto, mas deu susto em muita gente. Passada a primeira reação, curiosos começaram a se aglomerar para filmar o “bichão”. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e em minutos viralizou na web.

Banhistas levam susto ao encontrarem jacaré com mais de 3 metros na praia do Açutuba no Amazonas pic.twitter.com/nEQS98oR7w — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 7, 2020

O jacaré, que já estava em estado de decomposição, foi removido pelo Batalhão da Polícia Ambiental.