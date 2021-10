Izabelle Ribeiro, do The Voice Kids, é homenageada na Aleam no Amazonas

O pai da pequena artista, foi o principal incentivador e lembrou que se inscreveu antes, em 2018 e 2019. “A experiência que tive no The Voice foi incrível. Vivi muitas coisas novas e fico feliz de ter vencido os meus medos e estar inspirando outras pessoas. É muito lindo ver a reação das pessoas, agradeço ao deputado Dr. Gomes e a todos os deputados e deputadas pelo reconhecimento”, disse Izabelle, que cantou a música Amazonas Meu Amor, de Chico da Silva.

Manaus/Am - A cantora mirim Izabelle Ribeiro, finalista do programa The Voice Kids, foi homenageada nesta quinta-feira (14) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A ovação à artista foi feita pelo deputado estadual, deputado Dr. Gomes, e faz parte da política de valorização dos talentos locais na cultura e no esporte, na Casa legislativa.

