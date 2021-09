Itacoatiara zera número de internações por 'doença da urina preta'

O surto de rabdomiólise, conhecida como "doença da urina preta", no Amazonas infectou 61 pessoas, sendo 37 casos em Itacoatiara, onde uma pessoa veio a óbito. Na quinta-feira (9), o município zerou o número de pacientes internados com a doença.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) informou que ainda não tem conclusão sobre a investigação da relação entre o consumo do pescado e a doença. No entato, a restrição para o consumo de tambaqui, pirapitinga e pacu segue até o dia 15 de setembro.

Rabdomiólise é uma síndrome de destruição do músculo esquelético com vazamento do conteúdo muscular que é frequentemente acompanhada por mioglobinúria podendo ocorrer insuficiência renal aguda com transtornos metabólicos que podem levar a morte.