Irregularidades da Amazonas Energia são reveladas pela Defensoria Pública em reunião da CPI

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) destacou denuncias de irregulares da Amazonas Energia durante a 6ª reunião da CPI da Energia na tarde desta segunda-feira (26). O defensor público Christiano Pinheiro da Costa, representou o órgão no miniplenário Cônego Azevedo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A emissão de laudo tendencioso sobre medidor de energia e não-oficial e o descumprimento da Lei que proíbe cortes de energia durante a pandemia, foram as principais irregulares descritas pelo defensor.

O convidado revelou que nos últimos 3 anos, cerca de 50% das reclamações que chegam ao órgão são relativas ao fornecimento de energia elétricas e desse total.

“Quase todas reclamações são em relação à revisão de valores exigidos como recuperação do faturamento pela empresa. Nesses casos, os contadores que são retirados voltaram com um aviso que um laudo unilateral foi realizado e detectou desvio de energia. Os laudos não são sequer entregues aos consumidores”, denunciou o defensor público.

A partir do depoimento de Christiano Costa, a Comissão decidiu convocar a gerente operacional da Amazonas Energia, Sandra Farias, para depor e aguarda a entrega de dados da DPE-AM para decidir se convoca também o ex-chefe do setor jurídico da empresa.

A próxima reunião da CPI será nesta quarta-feira (27), às 14h, com depoimento do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM), Nicolas Santos Carvalho Gomes.