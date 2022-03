Irmãos de 5 e 8 anos sobreviveram comendo fruta típica da Amazônia após 27

A agricultora Rosinete Silva Carvalho, mãe dos meninos, contou que eles sempre comiam sorva porque o irmão mais velho trazia quando voltava da caça na mata. Quando o menor não conseguiu mais andar eles ficaram lá perto e bebiam a água do igarapé e da chuva. O estado de saúde das crianças é grave, mas estável, e estão passando por transição alimentar até que recuperem 50% do peso que perderam.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.